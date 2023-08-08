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Удар по Покровську: зросла кількість постраждалих, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Наслідки ракетного удару армії РФ по Покровську

Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«81 поранений – 39 цивільних, серед яких двоє дітей - 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових», – розповів він.

За словами Кириленка, загинули 7 людей – п’ятеро цивільних, рятувальник та військовий.

«Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів», – додав очільник ОВА.

Станом на ранок 8 серпня в МВС казали про 67 поранених, із них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Офіс Генерального прокурора припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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