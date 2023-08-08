Удар по Покровську: зросла кількість постраждалих, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«81 поранений – 39 цивільних, серед яких двоє дітей - 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових», – розповів він.

За словами Кириленка, загинули 7 людей – п’ятеро цивільних, рятувальник та військовий.

«Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів», – додав очільник ОВА.

Станом на ранок 8 серпня в МВС казали про 67 поранених, із них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Офіс Генерального прокурора припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.