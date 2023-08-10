Влада оголосила обовʼязкову евакуацію з 37 населених пунктів Купʼянського району

Місцева влада оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області. Розпорядження опубліковане в телеграм-каналі Купʼянської міської військової адміністрації. В останні дні повідомлялося про посилення обстрілів з боку Росії.

Евакуюватися мають жителі лівого берега річки Оскіл. Частково під евакуацію потрапляє і місто Купʼянськ – частина його території, зокрема залізнична станція Купʼянськ-Вузлова. Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявляв, що евакуації підлягають близько 11 тисяч людей.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військових на Лиманському та Купʼянському напрямках – в Луганській та Харківській областях, де лінія фронту майже не змінювалася з минулої осені. Російські військові перейшли у наступ, і кілька днів тому за даними Міноборони РФ, які підтверджують незалежні джерела, окупували село Новоселівське. Повідомлялося про окупацію ще кількох невеликих сіл. Судячи з повідомлень із фронту, прориву оборони немає, проте лінія фронту дещо змістилася на захід. До Купʼянська від фронту приблизно 10 кілометрів.

«Мета противника – прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Купʼянська», – заявив цього тижня виданню «Українська правда» командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський. За його словами, Росія створила на цій ділянці ударне угруповання.

Останніми днями посилилися обстріли населених пунктів Купʼянського району. Уночі 10 серпня внаслідок обстрілів Купʼянська пошкоджені будівля міської ради та будинок, повідомив голова Харківської ОВА. 6 серпня під час обстрілів загинули щонайменше троє жителів району.