Сили РФ обстріляли Купʼянськ і Дворічну на Харківщині, є жертви

Російські військові вдень 22 липня здійснили обстріли міста Купʼянськ (двічі) та селища міського типу Дворічна Харківської області, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 22 липня приблизно об 11:00 окупанти обстріляли місто Куп‘янськ. Зазнала пошкоджень територія приватного підприємства. Близько 13:30 російські військові знов обстріляли Куп’янськ. У результаті обстрілу загинула 57-річна мирна жителька. За попередніми даними, обстріли велися з ракетних систем залпового вогню», – ідеться в повідомленні.

Також у прокуратурі вказали, що внаслідок обстрілу Дворічної поранення зазнав 60-річний чоловік.

Досудові розслідування відкриті за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).