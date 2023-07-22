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Сили РФ обстріляли Купʼянськ і Дворічну на Харківщині, є жертви

Місто Куп'янськ Харківської області після деокупації, вересень 2022 року

Російські військові вдень 22 липня здійснили обстріли міста Купʼянськ (двічі) та селища міського типу Дворічна Харківської області, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 22 липня приблизно об 11:00 окупанти обстріляли місто Куп‘янськ. Зазнала пошкоджень територія приватного підприємства. Близько 13:30 російські військові знов обстріляли Куп’янськ. У результаті обстрілу загинула 57-річна мирна жителька. За попередніми даними, обстріли велися з ракетних систем залпового вогню», – ідеться в повідомленні.

Також у прокуратурі вказали, що внаслідок обстрілу Дворічної поранення зазнав 60-річний чоловік.

Досудові розслідування відкриті за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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