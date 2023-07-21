Куп’янськ та Лиман: армія РФ пробиває оборону ЗСУ? «Вагнер» у Білорусі загрожує НАТО?

«ПАР були в першу чергу зацікавлені в тому, щоб Путін не їхав на саміт БРІКС». Інтерв'ю з послом України в ПАР

ПАР, як країна, яка приймає цьогорічний саміт, була зацікавлена в тому, щоб Путін не приїжджав особисто. Адже, наголосила Любов Абравітова, в такому випадку саме на Південно-Африканській республіці лежало зобов'язання його заарештувати.