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Політика

Куп’янськ та Лиман: армія РФ пробиває оборону ЗСУ? «Вагнер» у Білорусі загрожує НАТО?

  • Війська РФ намагаються перехопити ініціативу та масово обстрілюють ЗСУ на Харківщині. За даними речника Східного управління військ Збройних сил України Сергія Череватого, російські війська 908 разів обстріляли позиції ЗСУ артилерією та здійснили 11 авіанальотів. Чи вдасться російській армії вдруге окупувати Куп’янськ та Лиман?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Польща стягує війська на кордон з Білоруссю через «вагнерівців», які там тренують місцевих військових. Путін вже пригрозив, що напад на союзну державу означатиме напад на Росію. Чи планує Москва відкрити новий фронт у війні проти України?
  • ЗСУ вже застосовують касетні боєприпаси на полі бою. Чи зможуть ці снаряди прискорити наступ України та коли очікувати винищувачів F-16?

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