Череватий про Куп’янський напрямок: ситуація є динамічною, системних проривів з боку сил РФ не було

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку є загрозливою тривалий час, однак, попри те, що російські сили вже кілька разів намагалися реалізувати великий наступ, великої стратегічно-наступальної операції їм не вдалося реалізувати.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).



«Завдяки грамотній роботі командувачів, штабів, розвідці, правильній побудові оборони, неймовірному героїзму і мужності наших воїнів їм це не вдавалося. За цю добу ворог чотири рази намагався атакувати наші позиції в районі Синківки і Іванівки на Куп’янському напрямку, і Новоселівську на Сватівському напрямку. 559 разів різними типами артилерії завдавав удари по наших позиціях, 16 авіанальотів», – розповів він.



Коментуючи заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського про те, що на Куп’янському напрямку «окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки», Череватий зазначив, що ситуація є динамічною, але системних проривів з боку російських сил не було.Йдеться про десятки-сотні метрів:



«Відбувався рух по певним позиціям. Йдеться про десятки, можливо сотні метрів. Будь-яка наступальна операція має за головну мету: системний прорив оборони ворога, взяття його в оточення чи примушення тікати. Відповідно після цього вихід на оперативний простір і досягнень якомога більшого успіху, тобто захоплення територій та закріплення на ній. Всього цього ворогу багато тижнів не вдається досягти»

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Коментуючи оперативну ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку

Череватий розповів про те, якими методами сили РФ намагаються досягти успіху.



«Вони (сили РФ – ред.) в силу понесених потужних втрат і по суті втраченої базової кількості професійного війська вдаються до інновацій, використовуючи все менш підготовлений особовий склад, набраний з соціально проблемних категорій. Яка мотивація у такого військовослужбовця? Відповідь – на полі бою. Маючи велике потужне угруповання, вони неспроможні досягнути не те що стратегічного, а навіть оперативно-тактичного результату. Їхня головна проблема – це особовий склад», – додав Череватий.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої.