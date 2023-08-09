Витримує до трьох влучань із танка: як підбиту західну техніку ЗСУ повертають до бою

Найчастіші ушкодження західної техніки на фронті – підриви на мінах, влучання протитанкових керованих ракет, а також уламкові ушкодження від снарядів. Як ремонтують надану Україні партнерами колісну бронетехніку, пошкоджену під час штурмових дій і боїв з армією РФ на півдні Донеччини, – українські військові показали журналістам телепроєкту Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Маємо вибирати, як лікарі пацієнтів»

Група ремонтників працює на мобільній станції обслуговування, яку за благодійні внески закупив фонд «Повернись живим» – її вартість 320 тисяч євро. На цій станції ремонтники лише одного підрозділу відновили понад 100 колісних бронеавтомобілів.

Військовослужбовець ЗСУ Сергій розповідає, що лагодять вони машини Wolfhund, Mastiff, Husky та іншу колісну бронетехніку від Великої Британії, яка захищає українську піхоту на полі бою.

«Це все назви порід собак, і тому дійсно навіть в нашій частині – наша частина може багато чого, – але нас називають «Кінологи». Бо ми нібито лікуємо собачок», – з посмішкою пояснює Сергій. Але насправді «собаками» опікуються лише з металу та броні.

В першу чергу підрозділ визначає, наскільки серйозні ушкодження отримала машина.

«Ми маємо вибирати, як лікарі пацієнтів, коли з «передка» повертаються: треба зрозуміти – кого в першу чергу, кого відправляти до шпиталю, а кого можна «відновити» швидше. Так само і ми маємо вирішувати для себе – що ми можемо тут швидко зробити, а що – немає сенсу», – проводить медичну аналогію Сергій.

Якщо пошкодження значні, доводиться від «пацієнта» відмовлятися – він стає «донором» для інших. Одну з таких машин Сергій показує Донбас Реалії.

«Цей [Mastiff] достатньо великі пошкодження отримав – попадання ПТУРом. Видно, зайшло в моторний відсік, і якби робили цю машину – це тиждень або, можливо, навіть більше. Ми відновимо краще десь десяток, мабуть, або і більше інших машин, які мають значно менші ушкодження», – пояснив Сергій.

«Вилікувати» «Мастіфа»

Військовослужбовці по приїзду журналістів якраз встановлюють нове броньоване скло британському Mastiff, що втратив його під час бойових дій. Цей процес нібито простий, але насправді скло важке, потрібен час та зусилля. І навіть кран.

«Маніпулятор, якби його не було, думаю, що ми б роботу таку і не робили. Ми можемо двигун замінити, усю броню зняти, капоти з Mustiff. Без нього ми як без рук. Що у нас є всередині? У нас є свердлильний станок, тиски, наждак, компресор, генератор», – розповідає військовослужбовець ЗСУ Віталій.

Та наїзд на міну також для британської бронетехніки не вирок, пояснює інший Сергій – він займається ремонтом британської бронетехніки близько пів року.

«Був наїзд на міну. Було втрачене колесо, ступиця і захист баку. На цій машині якраз видно – це капсула вважається, а геть все інше – це навісне. Тобто його можна зняти і поставити нове. Тобто якщо підрив йде на міні – капсула залишається цілою», – пояснює військовий, показуючи пошкоджену машину, але з цілою капсулою – що означає збережені життя екіпажу.

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За його словами, спочатку було досить важко. Але згодом машини вивчив, до того ж більшість поломок – типові.

«Ті, хто бере участь безпосередньо в штурмах, кажуть, що машина дуже надійна. 90% – це живучість цієї машини. Після підриву екіпаж залишається цілий, капсула витримує, і хлопці далі своїм ходом покидають машину до евакуації», – зауважує Сергій.

Каже, коли йде ремонти – сприймають його як буденну роботу. Але є миті, коли відчувають, наскільки вона важлива.

«Ми відчуваємо по хлопцях, які приїжджають, ті, які дякують за нашу роботу. У такі моменти ми відчуваємо свою користь», – зазначає військовий.

Загалом в армію фонд «Повернись живим» передав шість СТО на колесах, ще дві в процесі виробництва.