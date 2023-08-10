Верещук розповіла про виїзд з окупації: «Можуть виїхати за наявності російського паспорта»

Виїхати із окупованих територій українські громадяни можуть як без українського паспорта, так і з російським документом. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявила Ірина Верещук, віцепрем’єр–міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Вони мають знати, що вони можуть виїхати без паспорта українського. Вони мають знати, що вони можуть виїхати за наявності російського паспорта. Вони мають знати, що вони можуть виїхати за будь-яким документом, для прикладу свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про народження, а також інший документ», – пояснює урядовиця.

За її словами, був випадок, коли «людина виїхала з окупації, приїхала в Білорусь і просто були права, не було жодного паспорта, нічого. Його перевірили по реєстру виборців, перевірили по реєстру, хто видавав йому права, і він в'їхав».

Також, при виникненні будь-яких питань із документами, Верещук закликає звернутися до них за номером 1548 або ж до прикордонника.

«Задзвоніть і запитайте, і ми вам допоможемо вʼїхати. Запитайте у прикордонника, він знає, що сказати і як допомогти», – каже міністерка і додає, на двох пунктах пропуску на Сумщині та Волині, про які Радіо Свобода писало раніше, можна взагалі прийти без документів і «будемо вирішувати, що робити».

Також Ірина Верещук розповіла, якщо громадянин не має паспорта або ж дитині виповнилося 16 на тимчасово окупованій території, то «людина може звернутися і є тимчасове посвідчення на повернення. Така спеціальна посвідка, її запустять без паспорта, дитину запустять без нічого. Буде свідоцтво про народження – цього достатньо», – пояснює урядовиця.

Щоб виїхати з окупації чи депортації з РФ, за інформацією Ірини Верещук, «там уже ледь не тури, які за гроші пропонують виїхати. І люди змушені, бо не знають інформації, а ми не можемо в Російській Федерації їм це передати, як зробити це безплатно».

Один із таких варіантів організація – Helping to Live, каже урядовиця. «Вони спілкуються на цій частині, на території Російської Федерації, формують групи і безплатно перевозять людей сюди і тут супроводжують. І тут вже ми з ними працюємо, вони ходять в штаб, ми знаємо, куди люди їдуть, що їм допомогти, і тут допомагаємо», – зазначила віцепремʼєрка.

Починаючи з лютого 2022 року на територію України з різних напрямків, зокрема, і через закритий кордон з РФ та Білоруссю, повернулося понад 18 тисяч громадян України, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, через ці пункти пропуску повертаються громадяни України з окупованих територій.