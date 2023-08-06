На кордоні Сумської області з Росією запрацював гуманітарний коридор – Мінреінтеграції

Українці, які евакуйовуються з окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна), повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними Мінреінтеграції, в Сумській області поновив роботу гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка.

«Від вчорашнього дня (5 серпня – ред.), пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу», - розповіли в міністерстві.

На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати та дістатися до Сум або інших міст України.

Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. За даними Сумської ОВА, вночі та вранці російські війська здійснили п’ять обстрілів прикордоння, зафіксовано 33 вибухи. Даних про потерпілих немає.

Влада області розглядає евакуацію з прикордонних органів. Як заявив мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.

15 липня із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг.