ОВА: війська РФ вдень завдали удару по Харківщині, дві людини поранені

Російські війська завдали удару по селу Петрівка на Харківщині, дві людини поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.



«Сьогодні о 15:10 рашисти з артилерії обстріляли село Петрівка Богодухівського району. В результаті ворожого удару отримали поранення двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження», – йдеться у повідомленні.



Пошкоджені двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративна будівля.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.