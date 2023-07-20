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ОВА: війська РФ вдень завдали удару по Харківщині, дві людини поранені

Війська РФ атакували артилерією. Фото ілюстративне

Російські війська завдали удару по селу Петрівка на Харківщині, дві людини поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Сьогодні о 15:10 рашисти з артилерії обстріляли село Петрівка Богодухівського району. В результаті ворожого удару отримали поранення двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження», – йдеться у повідомленні.

Пошкоджені двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративна будівля.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

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