«Ми не можемо дозволяти людям брати російські паспорти»: Верещук про дії РФ на окупованих територіях

Український уряд не може дозволяти людям брати російські паспорти - таку позицію озвучила Ірина Верещук, віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в інтерв'ю Радіо Свобода.

Але якщо паспорт потрібно взяти, щоб виїхати і врятуватися, то «треба брати і рятуватися», каже урядовиця.

«Я ще раз, удесяте чи вдвадцяте, повторю свою позицію. Ми, як український уряд, не можемо говорити і дозволяти людям брати російські паспорти. Бо російський паспорт – це така ж зброя, як російська ракета. І ми воюємо, щоб ніколи російського паспорта, паспорта окупанта, не було на жодному метрі і в жодної людини, нашого громадянина на території України», - пояснює Верещук.

За її словами, отримати російський паспорт – це не злочин. Але «Росія робить усе, щоб за паспортом йшли далі кроки, які будуть потім, можливо, кваліфіковані як ознаки колабораційної діяльності».

Зокрема, йдеться про так звані вибори, які Росія планує на вересень. Саме тому, на думку міністерки, «вони в такому алярмовому порядку паспортизують наших людей. І ті, хто відмовляються, звичайно, отримують великі проблеми».

«Саме тому я завжди казала – не очікуйте, поки вас змусять бути колаборантами. Ви потім будете змушені пояснювати українським правоохоронним органам, як це відбувається на Харківщині, як це досі відбувається на Херсонщині», - розповідає урядовиця.

На запитання про темпи паспортизації Ірина Верещук відповіла, що російські паспорти на окупованих територіях роздають масово. Тому закликає людей не чекати і виїжджати з окупації.

«Виїхало сотні тисяч людей, тільки щоб не взяти цей паспорт... Вони розуміють, що не можуть дістати оцього 100-відсоткового «одобрямсу». І вони роблять усе, щоб підігнати цю цифру під 100%. Тому я прошу виїхати. Тому я прошу не чекати і не здаватися на милість ворога».

Інакше, за словами міністерки, українські громадяни, які візьмуть паспорт в окупації, мають усвідомлювати, що коли Україна звільнить свої території від загарбників, відбуватимуться перевірки на колабораціонізм.

«Як це зараз відбувається на Харківщині. Очевидно, що вони всі не будуть колаборантами. Очевидно, що якщо бабуся, щоб вижити, бо пенсії там дуже важко отримати, банківська система не працює, отримала паспорт, щоб вижити, але не ходила ні на які вибори, не ходила і не спонукала інших, не закликала і не підтримувала окупаційну владу, то ніхто нікого судити не буде. Але якщо люди взяли паспорт, щоб піти туди на роботу, або ще й органи безпеки, або вступили до лав і воюють сьогодні, ну це так не можна», - зазначила урядовиця.

Раніше суперечка брати чи не брати російський паспорт виникла між Іриною Верещук та Дмитром Лубінцем. Омбудсман порадив не відмовлятися від російських документів, щоб врятувати своє життя. А Ірина Верещук закликала не брати паспортів РФ, ніяк не співпрацювати з ворогом і чекати на ЗСУ.

На початку серпня дослідники в США заявили про «тривожну кампанію» примусу українців до громадянства РФ на окупованих територіях. За їхніми словами, українці, які проживають на окупованих Росією територіях України, змушені прийняти російське громадянство чи зіткнутися з жорстокою помстою, включаючи можливу депортацію до Росії, йдеться в підтриманому США дослідженні.