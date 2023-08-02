Дослідники в США заявили про «тривожну кампанію» примусу українців до громадянства РФ на окупованих територіях

Українці, які проживають на окупованих Росією територіях України, змушені прийняти російське громадянство чи зіткнутися з жорстокою помстою, включаючи можливу депортацію до Росії, йдеться в підтриманому США дослідженні, опублікованому 2 серпня.

У дослідженні йдеться про систематичні намагання позбавити української ідентичності жителів Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей.

«У доповіді детально описана тривожна кампанія, спрямована на те, щоб змусити жителів прийняти російське громадянство, – заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер. – Ті, хто відмовляється це зробити, стикаються з обмеженням доступу до державних послуг, працевлаштування, права на власність, що впливає на їхню мобільність, здоров’я і засоби до існування».

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За його словами, батьки дітей, народжених на окупованих територіях України, які відмовляються оформляти своїх дітей у громадянство РФ, стикаються зі ще більшими труднощами, зокрема обмеженим доступом до батьківської допомоги.

«Деяким батькам погрожували втратою опіки над дітьми і можливою депортацією до Росії», – сказав Міллер.

Тактика, яку, за словами Міллера, раніше використовувала Росія в Грузії, також є приводом для подальшого просування «імперських амбіцій» Кремля.

Речник Держдепартаменту наголосив, що українці, які живуть під російською окупацією, «є і залишаться» громадянами України.

«Санкціоноване державою залякування не змінить фактів. Кожен дюйм території України є і залишиться Україною», – сказав Міллер.

Доповідь оприлюднила програма Conflict Observatory при Лабораторії гуманітарних досліджень Школи громадського здоров’я Єльського університету.

Дослідники заявили, що вони визначили закони й тактику, які були застосовані, щоб унеможливити виживання жителів у них вдома, якщо вони не прийняли російське громадянство.

«Ці закони і тактика порушують міжнародне право, включаючи заборону на дискримінацію людей, які живуть в умовах окупації, за національною ознакою і примушування людей оголошувати про прихильність окупаційній владі, що є незаконним, згідно з Гаазькою та Женевською конвенціями», – йдеться у звіті.

Низка указів, підписаних президентом Росії Володимиром Путіним, вимагає від українців отримання російських паспортів у процесі, який дослідники називають примусовою паспортизацією.

Українці на окупованій території, які не бажають отримати російське громадянство, «зазнають погроз, залякування, обмеження гуманітарної допомоги, а також можливих затримань чи депортації – усе це спрямовано на те, щоб змусити їх стати російськими громадянами», – йдеться у звіті.

Українці на підконтрольних Росії територіях не мають іншого вибору, окрім як прийняти російський паспорт, якщо хочуть вижити, заявив Reuters виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Натаніель Реймонд.

У липні начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що російські військові на окупованій частині Запорізької області зупиняють місцевих жителів на блокпостах і перевіряють наявність російських паспортів, показово знищуючи українські документи.

Українська влада неодноразово повідомляла, що окупаційні сили проводять примусову паспортизацію жителів на захоплених військами РФ українських територіях – змушують здати український паспорт і отримати – російський. Свого часу віцепрем’єрка Ірина Верещук казала, що, за можливості, краще російські паспорти не брати, а омбудсмен Дмитро Лубінець допустив отримання такого «документа» громадянами в окупації задля їхньої ж безпеки і збереження життя. В Офісі президента казали, що «Україна не буде переслідувати тих, хто пасивно отримав «російське громадянство».