Військові РФ показово знищують українські паспорти в окупації – начальник МВА Токмака

Російські військові на окупованій частині Запорізької області зупиняють місцевих жителів на блокпостах і перевіряють наявність російських паспортів, українські документи вони показово знищують – про це повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб.

«Це відбувається по всій окупованій частині Запорізькій області. На блокпостах зупиняють наших мешканців. Якщо немає російського паспорта, а показують український, вони на очах його рвуть. Тобто наші українські паспорти вони рвуть. Так що в цьому напрямку тиск посилився», – розповів він.

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З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

У червні на Бердянському та Мелітопольському напрямками українські війська звільнили 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.

Раніше міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла Радіо Свобода, що українці з окупації, у яких російські силовики забрали українські документи, можуть в’їжджати на вільну територію країни без нього.