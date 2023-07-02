«Або давайте ключ, або будемо ламати двері». Як військові РФ заселяються в житло українців в окупації?

В Генеральному штабі ЗСУ 28 червня повідомили, що в населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну владі України територію або загинули внаслідок бойових дій. Взимку відомство повідомляло про місто Токмак Запорізької області, де російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян зі своїх помешкань. До поліції надходять заяви від жителів сіл Скадовського району Херсонської області, що в їхні будинки самовільно заселяються російські військові та користуються майном. Також окупанти викрадають сільськогосподарську техніку, автомобілі місцевих, відбирають у людей документи на земельні ділянки та житлові приміщення, інформувало ще минулого року Міністерство внутрішніх справ.Журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поспілкувалися з жителькою Бердянська Запорізької області, у квартирі якої також оселилися російські окупанти після того, як жінка евакуювалася. Вона поки не хоче розголошувати свого імені та прізвища з міркувань безпеки.

Сім’я героїні виїхала з окупованого Бердянська на початку квітня 2022 року. У квартирі протягом року ніхто не жив, за житлом час від часу наглядала подруга. Мікрорайон, в якому мешкала дівчина, маленький, тож місцевим відомо, які квартири залишилися порожніми.

«Я на зв’язку з людьми, які там залишились, але більшість, чесно кажучи, проросійські вже. Ми спілкуємося з сусідкою однією, вона проукраїнська», – каже дівчина.

У 20-х числах березня 2023 року до мікрорайону, де мешкала бердянка приїхали російські військові та оголосили про збори, на яких вирішуватимуть, куди заселятися.

Голова ОСББ привела військових до дверей нашої квартири

«Нам про це повідомила сусідка та каже: «Може ви когось заселите». Але ми не знаємо кого заселити, в нас там нікого не залишилося, хто б міг заселитися. І міняти людині життя заради нашої квартири… вирішили хай що буде, то і буде. Дзвонить сусідка в сльозах, каже що голова ОСББ привела військових до дверей нашої квартири. Вони сказали: «Або давайте ключ або будемо ламати двері»», – згадала бердянка.

За словами дівчини, спілкування між жителями мікрорайону тісне, тож майже всі знали, у кого був ключ від їхньої квартири. Господарка – мама героїні – вирішила, що чинити спротив немає сенсу, адже в будь-якому випадку житло не врятувати.

Бердянка розповіла, що до їхньої квартири заселився військовий, який спочатку поводиться доволі чемно.

«Він сказав що буде жити один, коли брав ключ, пообіцяв поводити себе чемно, обережно з нашими речами, що буде платити комуналку. Що навіть буде 5 тисяч рублів платити на місяць. Я знаю ім’я військового, який живе там, прізвище на жаль не знаю. Навіть сказав: «Можете приходити брати речі, якщо вам щось треба»», – розповіла дівчина.

Проте через тиждень виявилося, що «квартирантів» уже декілька. Бердянка зізналася, що коли їхала з рідного міста, то подумки попрощалася з усім майном. Однак вона сподівається на деокупацію міста та повернення свого майна.

Дівчина повідомила, що вирішила написати заяву до СБУ щодо факту захоплення її житла окупантами. За словами тих, хто залишився в окупованому Бердянську, російські військові продовжують випитувати у місцевих інформацію, які квартири залишилися порожніми. Хоча про більшість таких адрес їм давно вже відомо.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити наведені дані.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.

До Бердянська не пропускають українську гуманітарну допомогу, немає «зелених» коридорів для евакуації.

Місцеві жителі виходили на початку окупації на мітинги та демонстрували свою патріотичну позицію , поки окупанти не почали розганяти активістів.

, поки окупанти не почали розганяти активістів. Українські військові знищили штаб російської армії та склад паливно-мастильних матеріалів у передмісті окупованого Бердянська 30 червня, йдеться в повідомленні Збройних сил України.

У Бердянській міській військовій адміністрації зазначили, що «у місті пролунало 11 вибухів – горіло та детонувало в районі аеропорту».