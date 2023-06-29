Підпільна типографія і фальшиві паспорти: СБУ викрила схему «легалізації» росіян в Україні та ЄС

Служба безпеки повідомила, що у декількох областях України правоохоронці викрили організатора і трьох його спільників, які займалися виготовленням і продажем підроблених документів України.

«Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися «легалізуватися» в Україні або виїхати до Євросоюзу. Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Так, наприклад, за одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили 1,1 тис дол, а фейкове посвідчення водія продавали за 600 дол. При цьому, щомісяця фігуранти виконували від 100 і більше «замовлень», – розповіли в СБУ.

Також, за даними СБУ, виготовлялися фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я – коштувало це від 5 до 10 тис дол.

За даними слідства, незаконну діяльність організував житель Києва. Підпільну типографію облаштував у спеціально орендованій квартирі в Рівному. Для конспірації відправляли готову підробку спільнику з Бучі, а він вже переправляв її «замовникам». Пошуком клієнтів займався ще один учасник «схеми» – з Харкова. Там же перебував приватний нотаріус, який брав участь в оборудках і «заочно» видавав довіреності.

«Наразі організатору схеми, його «кур’єру» з Бучі, а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру… Двоє із вищевказаних фігурантів уже перебувають під вартою. Також планується повідомлення про підозру ще одному учаснику схеми із Рівного і нотаріусу з Харкова», – йдеться в повідомленні.

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення.