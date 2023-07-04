До окупованого Токмака продовжують заїжджати російські військові та вантажі – Чуб

Російські військові продовжують прибувати до окупованого Токмака, повідомив Радіо Свобода начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб.



«Військові (російські – ред.) в місті є і вони приїжджають. Є інформація, що в мікрорайон Калініна приїжджають вантажівки, ходять російські солдати по вулицях, шукають собі житло самі. У Молочанськ приїхали нові військові», – розповів посадовець проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».



Він зауважив, що, за спостереженнями місцевих жителів, настрій у російських військових не войовничий, але попри це, армія РФ чинить спротив контрнаступу ЗСУ.



За інформацією Чуба, тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, поки не випускають з міста.



«Є інформація, що вищий ешелон колаборантів, які мають кошти, покупляли вже собі житло, при чому не в Криму, а у Ростовській області та Краснодарському краї. Але вони зараз всі в місті. На нашу думку, їх зараз просто не випускають, не дозволяють покидати територію», – припустив начальник МВА.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати з інших джерел підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

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