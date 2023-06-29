На вільну територію України можна потрапити навіть, якщо окупанти відібрали паспорт – Верещук

Українці з окупації, у яких російські силовики забрали українські документи, можуть в’їжджати на вільну територію країни без нього. Про це, відповідаючи на запитання проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» повідомила віцепремʼєрка, міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Прикордонна служба на сьогодні впускає людей без паспортів. Ми знаємо, що робить ворог: він спеціально позбавляє наших людей українських паспортів, щоб вони не могли в’їхати. Отже: навіть за свідоцтвом про народження, навіть за копією свідоцтва про народження вони можуть в’їхати. Треба нам повідомити (або навіть без повідомлення), якщо є проблеми – дзвоніть на 1548. Але дуже прошу передати нашим громадянам інформацію, бо вони дуже хвилюються, що без паспортних документів вони не в’їдуть: в’їдуть, ми всіх чекаємо», – зазначила Верещук.

Також вона попросила звертатися безпосередньо до прикордонників.

«Не до митників, не до всіх, хто перебуває на переході, а саме до прикордонників. Вони дадуть інформацію і дадуть нам сигнал. У нас з УВКБ ООН розроблений цілий алгоритм на випадок, коли у людей немає грошей, немає, де жити, і треба виготовити паспорт», – додала вона.

Українська влада неодноразово повідомляла, що окупаційні сили проводять примусову паспортизацію жителів на захоплених військами РФ українських територіях – змушують здати український паспорт і отримати – російський. Свого часу віцепрем’єрка Ірина Верещук казала, що, за можливості, краще російські паспорти не брати, а омбудсмен Дмитро Лубінець допустив отримання такого «документа» громадянами в окупації задля їхньої ж безпеки і збереження життя. В Офісі президента казали, що «Україна не буде переслідувати тих, хто пасивно отримав «російське громадянство».