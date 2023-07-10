МЗС засудило примусову паспортизацію на окупованих територіях як «репресивний крок» Росії

Примусова видача російських паспортів в окупації порушує права українців, які змушені були залишитися на цих територіях або опинилися в Росії – про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України 10 липня.

Таким чином відомство відреагувало на набуття чинності російським законом про «правове становище громадян Російської Федерації, які мають громадянство України».

Цей закон передбачає «перевірку незаконно паспортизованих російськими паспортними документами громадян України на предмет здійснення ними дій, спрямованих на реалізацію їх прав і обов’язків саме як громадянами України», пояснює МЗС.

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«По своїй суті він (закон – ред.) є черговим репресивним кроком російської влади з пошуку «неблагонадійних», за її логікою, українських громадян, які у порушення законодавства України і норм міжнародного права були протиправно паспортизовані ідентифікаційними документами країни-агресора. Такі дії влади РФ, з правової точки зору, є нікчемними і не несуть жодних правових наслідків. Натомість, вони нагадують спробу створити штучні правові засади для залякування та інших засобів тиску на них», – заявляє міністерство.

Воно вказує на те, що примусова паспортизація є протиправною і не є підставою для втрати громадянства України.

За роз’ясненням МЗС, всі українці, які не пройшли процедуру відмови від громадянства за законодавством України, зберігають це громадянство і можуть розраховувати на захист своїх прав з боку української держави.

Відомство також закликає міжнародну спільноту засудити дії Росії та не визнавати документи, які вона видає на окупованих територіях України.

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Раніше міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла Радіо Свобода, що українці з окупації, у яких російські силовики забрали українські документи, можуть в’їжджати на вільну територію країни без нього.

У липні начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що російські військові на окупованій частині Запорізької області зупиняють місцевих жителів на блокпостах і перевіряють наявність російських паспортів, показово знищуючи українські документи.

Українська влада неодноразово повідомляла, що окупаційні сили проводять примусову паспортизацію жителів на захоплених військами РФ українських територіях – змушують здати український паспорт і отримати – російський. Свого часу віцепрем’єрка Ірина Верещук казала, що, за можливості, краще російські паспорти не брати, а омбудсмен Дмитро Лубінець допустив отримання такого «документа» громадянами в окупації задля їхньої ж безпеки і збереження життя. В Офісі президента казали, що «Україна не буде переслідувати тих, хто пасивно отримав «російське громадянство».