У Фінляндії вступили в дію нові обмеження на в’їзд росіян

У Фінляндії із 10 липня почали діяти нові обмеження на в’їзд у країну громадян Росії, а також їх переміщення в інші країни через фінську територію. Росіянам, у яких у Фінляндії є нерухомість, тепер потрібні не лише документи, що доводять право власності, а й підстави особистої присутності.

Для підприємців Фінляндія тепер може бути лише «кінцевою точкою поїздки у необхідних справах комерційної діяльності, яка передбачає особисту присутність», але не країною транзиту під час бізнес-поїздки.

Студентам з Росії в’їзд до Фінляндії для навчання дозволяється лише у випадку, якщо мета поїздки – отримання професійної чи іншої кваліфікації (ступеня).

Минулого тижня МЗС Росії оголосило про закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі та висилку дев’яти дипломатів. Москва звинуватила Гельсінкі в «антиросійській політиці» та пригрозила відповіддю за «накачку Києва західною зброєю».

Із вересня 2022 року Фінляндія, як і багато інших європейських країн у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну, скоротила видачу віз для росіян удвічі.

У січні стало відомо, що Фінляндія заморозила російські активи на суму 187 мільйонів євро. Це було зроблено у рамках санкцій, запроваджених проти Росії через війну в Україні.