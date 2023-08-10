«Запускаємо своїх громадян»: Верещук про два гуманітарні коридори на кордонах з Росією та Білоруссю

Два гуманітарні коридори, через які українські громадяни можуть потрапити до України, працюють на Сумщині та Волині. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла Ірина Верещук, віцепрем’єр–міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Один гуманітарний коридор працює на сумському напрямку на кордоні з Росією. За словами міністерки, через нього щоденно проходить 150 людей.

«Колотилівка–Покровка, є маленький струмочок можливості, і люди їдуть. Не багато, не мало, але 150 осіб в день, в добу, в світловий день перетинає кордон. Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом», – зазначила Верещук.

Ще один гуманітарний коридор, за словами Верещук, працює на Волині, на кордоні з Білоруссю.

«Доманове–Мокрани, там є теж маленький струмочок, і люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну».

Коридор на Сумщині деякий час не працював, росіяни перекрили можливість, нині знову відновив роботу, розповідає міністерка. А в найближчому до перетину кордону селі облаштувати пункт, де тимчасово можуть зупинитися люди.

«В населеному пункті, який найближчий до пункту перетину, я скажу, не найкращі умови, але вони прийнятні. На сьогодні там є пункт, де можна пройти фільтрацію, поїсти, попити, привести себе в порядок. І якщо людина маломобільна, є, наприклад, швидка допомога, яка доставить в Суми, а якщо ні, то це безкоштовний автобус або маршрутка, яка теж в Суми доставить», – розповідає Верещук.

За її словами, в Сумах для людей облаштовано місце компактного поселення на 100 місць, де можна переночувати. А вже вранці о 6:47 відправляється потяг на Київ.

«І тут ми вже людей зустрічаємо. Тут вони можуть отримати одноразову допомогу – 2 і 3 тисячі на кожну особу. Працездатна - дві. 3 тисячі - дитина і людина з інвалідністю. До прикладу, сім'я з чотирьох осіб – це відразу 10 тисяч готівкою на пероні, тут на київському вокзалі», – пояснила міністерка.

Далі, якщо люди ухвалюють рішення залишитися на Київщині, для них є місця компактного поселення як у самій столиці, так і в громадах області, – розповідає Верещук. «Якщо вони їдуть далі, ми теж їм допомагаємо це зробити».

Починаючи з лютого 2022 року на територію України з різних напрямків, зокрема, і через закритий кордон з РФ та Білоруссю, повернулося понад 18 тисяч громадян України, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, через ці пункти пропуску повертаються громадяни України з окупованих територій.