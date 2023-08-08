Через закриті ділянки кордону від початку повномасштабного вторгнення повернулось понад 18 тисяч українців – ДПСУ

Починаючи з лютого 2022 року на територію України з різних напрямків, зокрема, і через закритий кордон з РФ та Білоруссю, повернулося понад 18 тисяч громадян України, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, через ці пункти пропуску повертаються громадяни України з окупованих територій.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а в подальшому і деокупації певної частини територій, то через різні напрямки, різні ділянки кордону, зокрема по напрямку кордону з Росією та Білоруссю, додому з цих напрямів повернулося більше 18 тисяч наших співвітчизників, яких в подальшому прикордонники Державної прикордонної служби зустріли на кордоні і забезпечили пропуск на території України», – сказав Демченко.

Прикордонник також додав, що окрім пункту пропуску Колотилівка – Покровка у Сумській області, де працює гуманітарний коридор, також є можливість дістатися території України і з території Білорусі. Однак він наголосив, що офіційно – пункти пропуску зачинені рішенням уряду.

«Є один з пунктів пропуску, де ми фіксуємо що суміжна сторона також пропускає громадян в напрямку території України, але ще раз наголошую: рішенням Уряду пункти пропуску зачинені. Така норма може відбуватися виключно по відношенню до громадян України, які повертаються додому. Там не здійснюються пропускні операції як такі щодо оформлення громадян на вихід з України, або відносно громадян інших країн. Така норма стосується виключно повернення громадян України, які були змушені виїхати на територію Росії або Білорусі через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія», – розповів речник ДПСУ.

За словами речника, комунікація між ДПСУ та російськими прикордонниками не відбувається. Але якщо громадяни України зможуть дістатися до території України, їх зможуть зустріти українські прикордонники.

«Як бачимо, по напрямку кордону з країною-агресором, наші громадяни активно піддаються перевіркам з боку російських прикордонників. Не завжди у всіх наших громадян з першого разу вдається перетнути кордон для того щоб дістатися української території. Але якщо наші громадяни прибудуть на будь-якому напрямку до української території, вони будуть допущені», – заявив прикордонник.

Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. За даними Сумської ОВА, вночі та вранці російські війська здійснили п’ять обстрілів прикордоння, зафіксовано 33 вибухи. Даних про потерпілих немає.

Влада області розглядає евакуацію з прикордонних органів. Як заявив мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.

15 липня із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг.