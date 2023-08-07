Зміни у виплатах для переселенців: що варто знати?

Виплата внутрішньо переміщеним особам раніше надавалася безстроково. Вона не залежала від того, чи мають ВПО житло, депозит чи, до прикладу, нову автівку. Тепер же буде встановлений обмежений період часу, впродовж якого переселенці зможуть отримувати допомогу. А за певних обставин її можуть скасувати і раніше часу. До уваги держава братиме тепер такі фактори, як майно, витрати сім’ї, термін перебування за кордоном.

Зміни для вимушених переселенців у країні мали стартувати вже в серпні. Утім, Кабінет міністрів відтермінував нововведення про призначення допомоги до листопада. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» дослідив, що саме зміниться для переселенців, хто зможе надалі отримувати допомогу від держави й через що її можуть скасувати.

Хто може отримати допомогу?

Песелесенці, які виїхали із зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

ВПО, у яких зруйноване житло через війну або непридатне для проживання.

Діти, які народилися після переміщення сім’ї.

Допомога на проживання для переселенців призначатиметься тепер терміном на пів року. Соціально вразливі сім’ї зможуть її продовжити ще настільки ж часу. Якщо ви вже отримуєте ці кошти від держави, повторно подавати документи не потрібно. Виплата продовжується автоматично на шість місяців.

Розмір фінансової допомоги залишається без змін. Це – три тисячі гривень для неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю, а також дві тисячі для всіх інших ВПО. В подальшому ці гроші виплачуватимуть кожного місяця 15 та 28 числа.

Допомога надається кожній людині в сім’ї. Оформити на неї документи зможе лише один її член. Виплачуються гроші на всіх також одній уповноваженій особі.

Виплата не призначається переселенцям, якщо вони:

повернулися до покинутого місця проживання;

перебували за кордоном більше як 30 днів підряд чи 60 днів разом впродовж пів року; серед винятків – службові відрядження, стажування, лікування, реабілітація, супровід хворого, догляд за неповнолітньою дитиною, похорон родичів; для цього ВПО треба мати підтверджуючі документи; одним з яких може бути – запрошення від сторони, що приймає;

зареєстрували чи задекларували місце проживання у помешканні, яке зруйноване, пошкоджене під час війни (крім дітей);

ув’язнені, засуджені чи оголошені у розшук.

Якщо лише один з членів сім’ї підпадає під один з цих пунктів, виплати йому не призначаються або анульовуються. Для інших родичів все залишається без змін.

Виплату можуть призупинити, якщо ВПО:

має у власності придатне житло площею не менше 13,65 метра квадратних на одну особу у регіоні, де немає бойових дій, у тому числі звільнених населених пунктах; не враховується будинок, квартира, які непридатні для життя, і це підтверджують документи;

має витрати на суму більш як сто тисяч гривень; винятками можуть бути витрати на лікування, освіту, купівля будівельних матеріалів для відновлення житла;

придбала помешкання і витрати їй компенсували з державного чи місцевого бюджету;

купила автомобіль, випущений понад п’ять років тому; під цей пункт не потрапляють автівки, передані органами соцзахисту, придбані багатодітними родинами, особами з інвалідністю, батьками-вихователями для дитячих будинків сімейного типу;

має на депозитному рахунку більш як 100 тисяч гривень;

перебувала і перебуває на повному державному забезпеченні в дитячому будинку, школі-інтернаті, соціальних закладах для літніх людей.

Ці пункти стосуються як і тих осіб, кому автоматично продовжили виплати, так і тих, хто хоче отримати допомогу вперше. Ті люди, що подаються на виплати вперше, можуть не отримати гроші, якщо за три місяці до подачі заяви поліпшили свій фінансовий статус. Тобто, як уже зазначалося, купив нове авто, будинок, має депозит тощо.

Серед випадків, коли внутрішньо переміщеним особам можуть скасувати виплати, також завершення бойових дій, де ви проживали раніше, деокупація території, переїзд за кордон або ж якщо людина не пройшла перевірку відповідними органами.

Щоправда, деякі пункти частково не стосуються переселенців-волонтерів. Якщо ВПО, наприклад, купила автівку чи відремонтувала її на суму більше ніж 100 тисяч гривень, передала її державним структурам, українським військовим і має відповідні документи – виплату не заберуть.

Про припинення чи ненадання допомоги працівники соцзахисту мають повідомити внутрішньо переміщеній особі телефоном, поштою чи електронним листом. Рішення можна оскаржити, звернувшись до Національної соціальної сервісної служби або ж у судовому порядку.

За словами віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, нині в Україні зареєстровано майже п’ять мільйонів ВПО. Трохи більше ніж половина з яких отримує фіндопомогу від влади. Минулоріч з державного бюджету на виплати переселенцям виплатили 57 мільярдів гривень. Цього року загальна сума витрат може становити 72 мільярди.