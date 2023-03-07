Десятки тисяч ВПО вчасно не отримують виплати – Верещук

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?» заявила, що десяткам тисяч внутрішніх переселенців вчасно не виплачують соціальну допомогу.

«От у нас є приклад – виплати ВПО. Я особисто, і моє міністерство не опікується виплатами, це – Міністерство соціальної політики. Це їхній реєстр, це їхня відповідальність. Але нам дзвонять десятки тисяч людей і кажуть, що виплати або затримуються, або чомусь не виплачуються – з технічних чи інших причин. Ми почали розбиратися і побачили, що багато питань від недокомунікації», – сказала Верещук.

«Щоб ті, до кого приходять люди, їх, вибачте, не «футболили», а чітко сказали, що зробити, постаралися допомогти. А якщо це не працює – направили це питання до Києва. Натомість їм просто кажуть: «ви чекайте, грошей нема». Люди місяцями нервують. А це неправда, бо гроші є, і ми щомісяця фінансуємо. Ми профінансували вже 53 мільярди за минулий рік», – додала урядовиця.

Наприкінці лютого очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що бюджет на ВПО у 2022 році складав 53 мільярди гривень.

«Ми його витратили. Основна програма – це виплата на проживання, яке наше міністерство надає в розмірі двох тисяч на кожну дорослу людину, а три тисячі – для дітей і осіб з інвалідністю. Також є система «Прихисток», яка повертає вартість комунальних платежів тим господарям, що приймають у себе людей внутрішньо переміщених. Також є можливість повертати плату комунальних послуг центрам комплексного проживання та різним санаторіям різних форм власності, які надають проживання для внутрішньо переміщених осіб. Допомога для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених людей», – сказала Жолнович.

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За даними Мінреінтеграції, наразі статус внутрішньо переміщеної особи в Україні мають понад 4,8 мільйона людей.

У лютому заступник голови українського представництва Міжнародної організації з міграції Стівен Роджерс розповів Радіо Свобода, що, відповідно до звіту МОМ, найбільше внутрішніх переселенців проживає у Дніпропетровській і Харківській областях, а також – у Києві.

Відповідно до звіту МОМ, опублікованого у січні 2023 року, у Дніпропетровській та Харківській областях проживає 15 і 14 відсотків українських ВПО. Ще дев’ять відсотків українських переселенців живе у Києві, і вісім – на Київщині. Сім відсотків зараз проживають в Одеській області.

За його словами, більшість українських переселенців хочуть повернутися додому. Залишатися та інтегруватися у місцеві громади наразі планують лише 589 тисяч ВПО.