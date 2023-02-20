МОМ: найбільше українських переселенців – на Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві

Відповідно до звіту Міжнародної організації з міграції (МОМ), найбільше внутрішніх переселенців проживає у Дніпропетровській і Харківській областях, а також – у Києві. Про це Радіо Свобода розповів в інтерв’ю заступник голови українського представництва організації Стівен Роджерс.

«Для людей переважно краще залишитися десь поблизу, аніж проїхати через усю країну. Особливо це стосується тих переселенців, які переїжджали не 24 лютого, а пізніше, коли ситуація дещо стабілізувалася. Спочатку люди вважали, що краще їхати якомога далі. Тому частка ВПО спочатку була більшою на заході Україні, але з часом це змінилося», – зазначив Роджерс.

Відповідно до звіту МОМ , опублікованого у січні 2023 року, у Дніпропетровській та Харківській областях проживає 15 і 14 відсотків українських ВПО. Ще дев’ять відсотків українських переселенців живе у Києві, і вісім – на Київщині. Сім відсотків зараз проживають в Одеській області.

За його словами, більшість українських переселенців хочуть повернутися додому. Залишатися та інтегруватися у місцеві громади наразі планують лише 589 тисяч ВПО.

«Головні причини для них – це безпека і відсутність доступу до послуг у їхньому рідному регіоні. Звісно, серед них є переселенці з територій, які зараз окуповані Росією (загалом людей з цих регіонів 28-30% від усіх переселенців)», – розповів представник організації.

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За даними Мінреінтеграції, наразі статус внутрішньо переміщеної особи в Україні мають понад 4,8 млн людей.