Литва планує закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

У відповідь на прибуття до Білорусі найманців з російської ПВК «Вагнер» Литва планує закрити два з шести пунктів пропуску, заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдос Абрамавічус, пише інформагентство BNS з посиланням на Литовське радіо.

«Найближчим часом буде ухвалене рішення про закриття двох пунктів пропуску. Якщо сьогодні в Польщі практично один пункт пропуску, то у нас їх шість. Одним із запобіжних заходів було б скорочення з шести пунктів пропуску до чотирьох», – сказав Абрамавічус.

Рішення про це, за його словами, має ухвалити уряд.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащунас заявив, що в умовах присутності «вагнерівців» в Білорусі закриття окремих пунктів литовського кордону є лише питанням часу.

«Я завжди казав, що закриття кордону з Білоруссю може бути варіантом, що ми можемо це зробити. Кілька місяців тому комітет ухвалив рекомендаційне рішення подумати про закриття деяких прикордонних пунктів», – сказав Лаурінос Кащунас, якого цитує LRT .

За його словами, у разі загострення ситуації депутати ухвалять постанову про повне закриття кордону.

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні заявив, що Вільнюс, Варшава і Рига повинні бути готові разом закрити кордон з Білоруссю, якщо ситуація погіршиться. Польща погоджується, її МВС уважно стежить за ситуацією на кордоні.

«Ми трохи відрізняємось від поляків. Вони все більше публічно демонструють силу біля кордону. Ми робимо це менш публічно, але весь план, усі приготування зроблені. На якомусь етапі будуть задіяні і наші війська», – сказав Кащунас.

Раніше польська армія передислокувала до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери двох бригад ВПС. За даними польської сторони, зараз у Білорусі перебуває близько 4 тисяч найманців ПВК «Вагнер».