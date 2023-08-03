На зустрічі прем’єра Польщі та президента Литви озвучили число «вагнерівців» у Білорусі

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Ґітанас Науседа у четвер зустрілися в районі Сувальського коридору, щоб обговорити загрози безпеці з боку ПВК «Вагнер», яка розмістила свої сили в Білорусі.

«За нашими даними, в Білорусі близько чотирьох тисяч «вагнерівців», а за інформацією президента Литви, навіть трохи більше», – сказав на зустрічі Матеуш Моравецький. Таким чином Росія тестує реакцію Польщі і союзників, переконаний премʼєр Польщі.

«На ці російські і білоруські провокації, інструментом яких є група «Вагнера» ми дуже рішуче відповідаємо. Серед іншого, ми побудували паркан на польсько-білоруському кордоні», – нагадав Моравецький і запевнив, що Польща твердо боронить свій кордон на тлі провокації з боку режиму Олександра Лукашенка.

Також Моравецький зазначив, що звіт спеціального комітету закордонних справ британського парламенту підтверджує, що ПВК «Вагнер» була недооцінена. За його словами, провокації з боку Мінська і Кремля триватимуть, але переміщення польських військових частин до східного кордону і зміцнення лінії оборони, зокрема фізичними укріпленнями, захищає громадян Польщі.

Водночас президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що питання про закриття кордону з Білоруссю досі розглядається.

«Це має бути узгоджене рішення Литви, Латвії і Польщі», – повідомив Науседа.

Він додав, що на ситуацію в Білорусі потрібно дивитися комплексно. «Присутність групи «Вагнера» в Білорусі – лише один із факторів ескалації. Ми бачимо, що Білорусь досі реалізує плани розміщення ядерної зброї на своїй території», – підкреслив президент Литви. Також Неуседа анонсував спільну зустріч польських і литовських розвідслужб для обміну інформації.

Сьогодні білоруська агенція «БЕЛТА» повідомила, що Лукашенко поїхав буцімто для перевірки посіву до Гродненської області. Це область на кордоні із Польщею.

1 серпня Міністерство оборони Польщі заявило про порушення повітряного простору країни двома білоруськими вертольотами. Білоруське військове відомство це спростувало. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив збільшити кількість військ на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили керівництво НАТО.

Раніше з’явилася інформація, що «вагнерівці» проводять навчання з білоруською армією. У зв’язку з чим Польща почала перекинула понад 1000 своїх військових ближче до кордону з Білоруссю.