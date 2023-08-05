«Загроза дуже реальна»: Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю

Уряд Польщі розглядає можливість закриття кордону з Білоруссю через присутність «вагнеріввців», зазначив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський в інтерв’ю CNN.

За словами Яблонського, «закриття кордону з Білоруссю буде «крайнім заходом».

«Ми хотіли б уникнути цього, тому що це певною мірою крайній захід. Але якщо триватимуть напади, триватимуть спроби дестабілізації нашої країни, у нас може не бути іншого виходу», - додав заступник міністра.

Польський чиновник також заявив, що «загроза дуже реальна» з боку Білорусі, він стверджує, що «вагнерівці» вже намагалися проникнути на територію Польщі.

«Ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні, можливо, нових спроб порушення нашого повітряного простору», – сказав Яблонський, додавши, що «вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться».

Він також заявив, що Польща розгортає «все більше військ» поблизу білоруського кордону.

1 серпня Міністерство оборони Польщі заявило про порушення повітряного простору країни двома білоруськими вертольотами. Білоруське військове відомство це спростувало. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив збільшити кількість військ на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили керівництво НАТО.

Раніше з’явилася інформація, що «вагнерівці» проводять навчання з білоруською армією. У зв’язку з чим Польща почала перекинула понад 1000 своїх військових ближче до кордону з Білоруссю.