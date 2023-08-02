Україна та Польщі об’єднані спільною історією та «єдиною ціллю» – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 2 серпня прокоментував обмін критичними заявами між Україною та Польщею протягом останніх днів. Його коментар також поширило посольство України в Польщі 2 серпня.

За словами Данілова, Україна вдячна Польщі «за кожний злотий, снаряд чи добре слово», а також за надання прихистку українським біженцям.

«Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю – знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу», – заявив Данілов.

Він зазначив, що саме Польща надала Україні першу партію зброї після початку повномасштабної російської агресії, надіславши партію мінометів.

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«Напруження Великої війни інколи викликають емоційні дії і слова, але в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння», – додав секретар РНБО.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до послів 2 серпня не згадав про заяви польських посадовців напряму, проте зазначив, що найближчими місяцями в різних країнах плануються вибори. Парламентські вибори в Польщі плануються на осінь 2023 року.

«Нам потрібне розуміння, яке долає будь-яку таку політичну внутрішню конʼюнктуру. Потрібні нові прояви солідарності та нові програми співпраці й підтримки, довготривалої системної підтримки», – заявив він.

Міністерство закордонних справ Польщі 2 серпня запросило представника посольства України. Як повідомила пресслужба відомства, дипломату висловили сподівання, що Київ буде готовий врахувати позицію Варшави, зокрема, щодо захисту польського сільського господарства.

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Виклик українського посла до польського МЗС став дзеркальною відповіддю на те, що 1 серпня українське МЗС повідомило про виклик польського посла в Києві Бартоша Ціхоцького.

Причиною цього запрошення стало висловлювання керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача щодо України. Коментуючи в ефірі польського телебачення обмеження імпорту українського збіжжя, зокрема в Польщу, Пшидач завив, що «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років».

Незабаром після цієї заяви заступник керівника офісу українського президента Андрій Сибіга написав у фейсбуці, що такі слова польського політика є маніпулятивними і такими, що нав’язують польському суспільству думку, що Україна начебто не цінує підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією.