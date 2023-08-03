Єврокомісар: у 2023-му Польща експортувала до України третину всіх товарів із ЄС

Від початку 2022 року і до весни 2023-го Польща експортувала до України більше товарів, ніж імпортувала, заявив європейський комісар з аграрної політики Януш Войцеховський 3 серпня.

За його даними, від початку 2022 року до травня 2023-го Польща експортувала до України товарів на близько 14 мільярдів євро, а завезла звідти на близько 8,2 мільярда євро.

«Польський експорт до України в 2023 році складає одну третину від ЄС, що в 2,5 більше, ніж у Німеччини, яка на другому місці», – заявив Войцеховський.

Відтак він висловив думку, що в польсько-українських відносинах слід вбачати не лише політичне, а й економічне партнерство, яке «наразі є дуже вигідним для Польщі».

Читайте також: Росія прагне зруйнувати дружбу України і Польщі – Юрій Щербак про останні події

«Це не змінює того факту, що інтереси фермерів у цих відносинах перебувають під загрозою і потребують захисту», – додав єврокомісар.

Польща послідовно підтримує Україну у протистоянні російській агресії. Водночас напругу між двома країнами викликало невдоволення фермерів Польщі через те, що українське зерно потрапляє на польський ринок на тлі блокади Росією портів України.

Зокрема, днями, коментуючи в ефірі польського телебачення обмеження імпорту українського збіжжя, зокрема в Польщу, Пшидач завив, що «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років». Це викликало обмін критичними заявами між Києвом та Варшавою.