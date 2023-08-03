ЗМІ: Польща перекидає бойові вертольоти до кордону з Білоруссю

Польська армія передислокувала до кордону з Білоруссю бойові вертольоти двох бригад Військово-повітряних сил. Про це заявив генерал Марек Соколовський 3 серпня на брифінгу під час візиту міністра оборони Польщі Маріуша Блащака до Білостока, повідомляє TVP.

За словами генерала, армія виконує завдання згідно з наказом міністра щодо негайного посилення білоруського напрямку.

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«Що стосується авіаційного підрозділу, то в середу було проведено перегрупування вертольотів 1-ї авіаційної бригади Сухопутних військ і 25-ї аерокавалерійської бригади. Сьогодні вже проведена попередня розвідка місць їх дислокації, проведені технічні інструктажі», – сказав Соколовський.

Гелікоптери базуватимуться у двох місцях і перебуватимуть у режимі негайного реагування на випадок інцидентів на кордоні. Пілоти будуть готові застосувати зброю у разі нових провокацій.

«Вертольоти озброєні та готові до бою. Є дуже досвідчені пілоти з повними льотними правами, є пілоти, які були зі мною в Афганістані та Іраку і застосовували бортове озброєння та ракети. Вони досвідчені. Якщо станеться щось тривожне, вони без вагань застосують зброю», – запевнив генерал.

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1 серпня Міністерство оборони Польщі заявило про порушення повітряного простору країни двома білоруськими вертольотами. Білоруське військове відомство це спростувало. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив збільшити кількість військ на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили керівництво НАТО.

Раніше з’явилася інформація, що «вагнерівці» проводять навчання з білоруською армією. У зв’язку з чим Польща почала перекинула понад 1000 своїх військових ближче до кордону з Білоруссю.