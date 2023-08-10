Генштаб: за добу було 25 бойових зіткнень, війська РФ вели «безуспішні наступальні дії»

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби на фронті відбулося близько 25 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії й південніше Новоселівського Луганської області… На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки… На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки… На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області», – йдеться повідомленні.

На Шахтарському напрямку, за даними Генштабу, загарбники здійснили «безуспішні спроби» відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, протягом доби російські війська завдали трьох ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Раніше сьогодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку є загрозливою тривалий час, однак, попри те, що російські сили вже кілька разів намагалися реалізувати великий наступ, великої стратегічно-наступальної операції їм не вдалося реалізувати. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).



Коментуючи заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського про те, що на Куп’янському напрямку «окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки», Череватий зазначив, що ситуація є динамічною, але системних проривів з боку російських сил не було.