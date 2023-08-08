Наступ ЗСУ набирає обертів: як Росія намагається його зірвати?

Вранці 8 серпня український Генштаб повідомив про атаки армії Росії одразу на трьох напрямках у районі Куп'янська – біля Синьківки та Іванівки на Харківщині та Новоселівського на Луганщині. Понад те, проєкт DeepState повідомив, що Новоселівське знову під контролем загарбників.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

За інформацією проєкту, туди агресор підвів свіжі сили та велику кількість штурмових підрозділів. Їхня піхота атакує, використовуючи поля та лісосмуги, чому сприяє двометрова трава.

Однак Сили оборони продовжують наступати навколо Бахмуту, біля Урожайного у напрямку Бердянська і біля Роботиного з Вербовим – у напрямку до Мелітополя.

Тривають бої і на лівому березі Дніпра – ГУР МО України та підрозділ «Стугна» опублікували відео нещодавнього вдалого рейду на захоплену окупантами частину Херсонської області.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

«Незважаючи на затишшя на «інформаційному фронті», на багатьох ділянках фронту дуже важко. Ймовірно, зараз для Сил оборони триває один із найважчих періодів у повномасштабці. Триває тяжка боротьба на виснаження», – зазначили аналітики проекту DeepState.

Головні питання випуску:

Яку роль у наступі Сил оборони відіграють рейди на лівий берег Дніпра?

Атаки ЗСУ набирають обертів – чи цьому заважає активність росіян у районі Куп'янська?

І чи зможе Росія відвернути Захід від допомоги Україні провокаціями у Польщі та Нігері?