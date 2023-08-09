Зеленський провів Ставку в «спеціальному форматі»: говорили про наступ ЗСУ

Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у «вузькому форматі», єдина тема, яку на ньому обговорювали – наступ Збройних сил.

«Сьогоднішня Ставка – у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога», – написав президент за підсумками засідання.

За його словами, під час засідання заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерала Олександра Тарнавського, а також керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Генеральний штаб ЗСУ зранку 9 серпня повідомив, що сили оборони України «мали частковий успіх» у напрямку сіл Урожайне, Приютне та Вербове, де «закріплюються на досягнутих рубежах».

Водночас, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Генеральний штаб ЗСУ «не підтверджує інформацію» щодо форсування Дніпра Силами оборони та щодо висадки військових на лівому березі в Херсонській області.