Сили РФ накрили з артилерії дитсадок у Херсоні, постраждав слюсар – ОВА

Російська армія з артилерії атакувала дитячий садок в Херсоні, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Внаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар. Нині йому надають необхідну медичну допомогу», – уточнили в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.