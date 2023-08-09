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Сили РФ накрили з артилерії дитсадок у Херсоні, постраждав слюсар – ОВА

Наслідки обстрілу Херсону російськими військовими, 25 червня 2023 року, ілюстративне фото

Російська армія з артилерії атакувала дитячий садок в Херсоні, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Внаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар. Нині йому надають необхідну медичну допомогу», – уточнили в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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