У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія утримує п’ять кораблів, серед них один ракетоносій, загальний залп якого до чотирьох «Калібрів», повідомляє пресслужба командування ВМС України.

«Станом на 10:30 08.08.2023 в Азовському морі – 1 ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Середземному морі «на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет».

Також зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 19 суден, із них 4 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 21 судно, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.

Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

У Повітряних силах кажуть, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня армія РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня армія РФ також продовжила атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.