Росія вивела в Чорне море один підводний ракетоносій – ОК «Південь»

На бойове чергування в Чорному морі вийшов російський ракетоносій, повідомляє оперативне командування «Південь» наприкінці доби 8 серпня.

«Підводний човен проєкту «Варшавянка» може бути споряджений 4 ракетами типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Військові додають, що сили протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності, водночас закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

У Повітряних силах кажуть, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня армія РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня армія РФ також продовжила атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.