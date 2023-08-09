Мер Москви заявив про відбиту атаку безпілотників

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що безпілотники намагалися атакувати Москву вночі 9 серпня.

«Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе», – повідомив Собянін у телеграм-каналі близько третьої години ночі. За його словами, про постраждалих через падіння уламків не повідомлялося.

У Міноборони РФ заявили, що над територією Московської області припинили «спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами».

Телеграм-канал Shot уточнює, що дрони збили з різницею 16 хвилин на відстані 55 кілометрів один від одного.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва неодноразово зазнавала атак безпілотників. У травні дрони атакували купол Сенатського палацу в Кремлі, а також потрапили до житлових будинків у Новій Москві та в центрі міста. У липні два безпілотники вдарили по імовірній штаб-квартирі хакерського угруповання ГРУ. У ніч на 30 липня та на 1 серпня безпілотники атакували вежі Москва-Сіті.