Влада російських регіонів заявила про кілька збитих уночі безпілотників

Влада Калузької області РФ заявила про шість збитих уночі безпілотників у небі регіону. Губернатор Владислав Шапша у Telegram написав, що постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби.

Калузька область межує з Московською областю. Шапша не уточнив, в який бік летіли безпілотники.

Вночі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні спрацювала система ППО – збитий БПЛА літакового типу. Руйнувань та постраждалих немає.

24 та 30 липня, а також 1 серпня безпілотники атакували Москву. 30 липня два з них потрапили до ділового кварталу «Москва-сіті», постраждала одна людина. У ніч на 1 серпня у тому ж кварталі знову впав безпілотник. 24 липня дрони прилітали в центр Москви, один із них упав поряд з будівлею Міністерства оборони Росії. Безпілотник, що впав 30 липня на хуторі Дараганівка в Ростовській області, за повідомленнями, належав Міноборони Росії.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, після початку повномасштабного російського військового вторгнення в сусідню країну періодично повідомляє про обстріли нібито з боку ЗСУ. Київ ці заяви не коментує.