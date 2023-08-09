Розвідка Британії: Україна знайшла «слабку ланку» Росії у Чорному морі

Через атаки українських дронів, шляхи військових постачань РФ у Чорному морі «опинились під загрозою». Україні вдалось знайти «слабку ланку», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії в твітері.

Як зазначається у зведенні, 4 серпня російський нафтовий танкер SIG був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки, «мабуть, безпілотним надводним судном».

Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель «Оленьогірський гірник» і через два дні «після зірваної атаки на російські сторожові катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське судно Sparta IV».

За даними британської розвідки, «попри те, що SIG та Sparta IV ходять під цивільними прапорами, вони вже давно мають контракти на перевезення палива та військових вантажів між Росією та Сирією. З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, внаслідок чого російські збройні сили в Сирії та Середземному морі сильно залежать від SIG, Sparta IV та кількох інших цивільних суден».

«Атаки показують, що операції дронів стають все більш важливим компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше джерела в спецслужбі повідомили Радіо Свобода, що Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.

За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 особами екіпажу на борту.

«У результаті атаки «Оленьогірський гірник» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні без наведення подробиць подякував СБУ «за повернення війни державі-агресору».