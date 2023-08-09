Мер російської столиці заявив про чергову атаку безпілотників на Москву. Вибухи чули в районі аеропорта «Домодєдово», та Мінського шосе. Чому знову атакують російську столицю? Зібрали всі деталі.

Просунулись на сотні метрів. В українському Генштабі звітують про успіхи Збройних сил на Мелітопольському напрямку. А от на Таврійському напрямку українські військові вийшли на першу лінію оборони армії РФ. Проте попереду їх щонайменше три. Чи зможуть їх прорвати? Обговоримо.

Маріуполь. Російські сили почали ховатися від очей містян за будівельними парканами в будинках «під ремонт». Таких місць перебування військових РФ вже 5. В місті тим часом наплив мешканців південних регіонів Росії. Що відбувається в місті? Як і куди пересуваються по Маріуполю російські війська?

Якщо не хочуть мобілізуватися, то потрібні громадські роботи. Депутат Верховної Ради від «Слуги народу» пропонує змінити закон і зважати на те, чи є мотивація в людей, яких мобілізують на війну. Тим часом військові продовжують жалітися на недосконалість системи мобілізації і роботу ВЛК. Чи пристануть на пропозицію депутата в Раді та чому реформа ВЛК поки не дала плодів. Говоримо у випуску.

Бурхлива реакція користувачів соцмереж на обговорення жіночого тіла в ютуб-шоу авторства ведучого Володимира Остапчука. Під час обговорення чоловіки оцінювали, чи може жінка бути 10 балів з 10, якщо не голиться. Чому це викликало скандал, сотні роликів, дописів та тисячі коментарів? Де межа між свободою вираження власної думки та критикою чужої зовнішності? Обговоримо.

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