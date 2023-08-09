- Мер російської столиці заявив про чергову атаку безпілотників на Москву. Вибухи чули в районі аеропорта «Домодєдово», та Мінського шосе. Чому знову атакують російську столицю? Зібрали всі деталі.
- Просунулись на сотні метрів. В українському Генштабі звітують про успіхи Збройних сил на Мелітопольському напрямку. А от на Таврійському напрямку українські військові вийшли на першу лінію оборони армії РФ. Проте попереду їх щонайменше три. Чи зможуть їх прорвати? Обговоримо.
- Маріуполь. Російські сили почали ховатися від очей містян за будівельними парканами в будинках «під ремонт». Таких місць перебування військових РФ вже 5. В місті тим часом наплив мешканців південних регіонів Росії. Що відбувається в місті? Як і куди пересуваються по Маріуполю російські війська?
- Якщо не хочуть мобілізуватися, то потрібні громадські роботи. Депутат Верховної Ради від «Слуги народу» пропонує змінити закон і зважати на те, чи є мотивація в людей, яких мобілізують на війну. Тим часом військові продовжують жалітися на недосконалість системи мобілізації і роботу ВЛК. Чи пристануть на пропозицію депутата в Раді та чому реформа ВЛК поки не дала плодів. Говоримо у випуску.
- Бурхлива реакція користувачів соцмереж на обговорення жіночого тіла в ютуб-шоу авторства ведучого Володимира Остапчука. Під час обговорення чоловіки оцінювали, чи може жінка бути 10 балів з 10, якщо не голиться. Чому це викликало скандал, сотні роликів, дописів та тисячі коментарів? Де межа між свободою вираження власної думки та критикою чужої зовнішності? Обговоримо.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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