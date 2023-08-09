ЗСУ здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ISW

Українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Такого висновку експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли на підставі аналізу повідомлень російських провоєнних джерел.

За оприлюдненими даними, українські військові висадили десант на семи катерах, кожний із яких перевозив по 6–7 людей, на східному березі Дніпра поблизу населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися вглиб на 800 метрів.

Згідно з повідомленням одного з російських «воєнкорів», нещодавно російське командування передислокувало підготовлений підрозділ десантників із району Козачих Лагерів до Запорізької області, замінивши їх мобілізованими, чим послабило російську оборону в цьому районі.

В ISW наголосили, що не можуть однозначно стверджувати, чи вдалося українським військовим закріпитися на лівому березі Дніпра.

«Поки що з російських повідомлень можна зробити висновок, що українські сили здійснили обмежений рейд через річку, а не більш масштабну операцію. Українські офіційні особи наразі не коментували операції в цьому районі», – вказали аналітики.

Це вже не перша спроба українських військових отримати плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Раніше надходили повідомлення про контроль ЗСУ над обмеженою територією поблизу руїн Антонівського мосту.