Розвідка Британії прокоментувала протистояння військ України та Росії за острови в дельті Дніпра

Бої на пониззі Дніпра, ймовірно, посилилися від початку липня, вважає розвідка Великої Британії, згідно зі зведенням 19 липня.

«Одночасно з інтенсивними бойовими діями на східному березі навколо маленького українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також б’ються за острови в дельті Дніпра», – йдеться в зведенні, оприлюдненому британським Міністерством оборони.

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За спостереженням відомства, обидві сторони застосовують невеликі швидкісні катери, і Збройні сили України успішно використовують тактичні ударні дрони проти російських човнів.

«Росія стоїть перед дилемою, чи відповідати на ці загрози посиленням свого Дніпровського угруповання військ, розтягуючи при цьому підрозділи, які протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області», – висновує розвідка.

На початку липня керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що армія РФ намагається повернутися на позиції біля Антонівского мосту.