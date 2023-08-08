Таврійський напрямок: ЗСУ вийшли на першу лінію оборони російських військ – командування

Збройні сили України на Таврійському напрямку вийшли на першу лінію оборони російської армії, повідомив представник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сергій Кузьмін. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону 8 серпня.

Кузьмін вказав на щільне мінування та інженерні загородження в цьому районі, а також на велику кількість російських військ: «на квадратний метр їх, певно, не менше, ніж мін».

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«Ми вже зайшли на першу лінію окупантів, і перша лінія дуже складна, але наші військові продавлюють. Ми рухаємося вперед, і цей рух сповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації», – заявив Кузьмін.

За його словами, Росія застосувала авіацію на цьому напрямку 13 разів за добу і це «більше, ніж позавчора».

Днями Кузьмін повідомив, що просування Сил оборони на Таврійському напрямку сповільнює брак авіації, засобів протиповітряної оборони, а також щільні російські артилерійські обстріли.