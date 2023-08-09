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«Трагічна ніч»: сили РФ тричі атакували Нікопольщину, загинув хлопець – влада

Наслідки обстрілу Нікополя, жовтень 2022 року, влюстративне фото

Від вечора 8 серпня російські військові тричі атакували Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

«Трагічна ніч… Від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду. Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення», – написав він.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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