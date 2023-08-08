Генштаб повідомив про близько 20 бойових зіткнень за добу

Протягом доби на фронті було близько 20 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні 8 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за повідомленням, на Шахтарському напрямку загарбники здійснили «безуспішні спроби» відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

«На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки Донецької області… На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області… На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що українські сили продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

«Протягом доби ворог завдав три ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – кажуть у командуванні.

Раніше сьогодні заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін повідомив, що Збройні сили України «просунулися на сотні метрів» на Мелітопольському напрямку.

«Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку», – сказав Кузьмін.

За його словами, також тривають наступальні дії й на Бердянському напрямку, там «також є просування», українські сили оборони «йдуть вперед і знищують ворога».