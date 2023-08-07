Залужний розповів Міллі про оборону і наступ ЗСУ: «важкі бої, ініціатива на нашому боці»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі повідомив про оборонні й наступальні операції українських військових

«Щодо оборони. Вона – стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту. Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці», – цитує слова Залужного пресслужба Генштабу ЗСУ.

За повідомленням, Залужний і Міллі також обговорили «актуальні потреби» Збройних сил в озброєнні та боєприпасах.

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У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про 28 бойових зіткнень протягом доби. За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше сьогодні повідомила, що на півдні «ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі. І наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування».

За її словами, протягом минулого тижня схід був епіцентром бойових дій.

«Тиждень, що минув, був вкрай складним. Ворог кинув усі сили, аби зупинити наш наступ. Протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів – близько 9 тисяч за тиждень. Ворогом використано близько 500 тисяч боєприпасів. У таких умовах наші оборонці не дають ворогу просуватись на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої», – написала Маляр у телеграмі.

Минулого тижня заступниця міністра оборони в ефірі телемарафону повідомляла, що українські військові змогли прорвати першу лінію оборони армії РФ на деяких ділянках фронту на півдні.

Маляр зазначила, що «зараз окупанти перекидають свої резерви як на південний, так і східний напрямок, здебільшого це професійні солдати».