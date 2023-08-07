Чонгар та Генічеськ: Росія в паніці від Storm Shadow, на черзі – Taurus?

Вдень 7 серпня народний депутат та голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що головні фракції парламенту Німеччини домовилися про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це він написав у Фейсбуці, закликавши, втім, дочекатися офіційного рішення Берліна.

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«Тривалий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки, і ось нарешті крига скресла», – повідомив нардеп.

Україна вперше звернулася до Німеччини з проханням надати ці ракети ще у травні цього року, проте отримала відмову, попри надання ЗСУ далекобійних ракет Scalp/Storm Shadow від Франції та Великої Британії.

Напередодні повідомлення Чернєва стало відомо, що партія канцлера ФРН Олафа Шольца вперше підтримала ідею надання Taurus Україні. Ці ракети здатні бити на дальність до 500 кілометрів і можуть покрити всю окуповану територію України.

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А перед цим 6 серпня ЗСУ вкотре вдарили по автомобільних мостах у Чонгарі та Генічеську. Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Росія тепер змушена переправляти військові вантажі з Криму на південь України довшим маршрутом – через Армянськ. Аналітики припустили, що Росія так і не навчилася перехоплювати ракети Storm Shadow.

Головні питання випуску:

Чи отримає Україна далекобійні ракети Taurus найближчим часом?

Наскільки удари на 500 кілометрів углиб тилу військ РФ прискорять наступ ЗСУ?

І чому Росія безсила перед західними ракетами?