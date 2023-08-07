Удари ЗСУ по мостах змушують РФ подовжувати маршрути постачання – ISW

Удари, яких українські військові завдають по автомобільних мостах між Кримом і Херсонською областю, змушують сили РФ перенаправляти автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні. Про це в новому огляді пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Федеральна служба безпеки Росії зупинила в’їзд цивільних осіб на Арабатську стрілку з 31 липня, а російські офіційні особи не коментували стан руху вздовж маршруту Генічеськ – Арабатська стрілка… Незрозуміло, як швидко російська влада зможе відремонтувати Чонгарський міст, і так само невідомо, чи відремонтували Чонгарський залізничний міст, по якому українські війська завдали удару 29 липня», – вказано в повідомленні.

Збройні сили України ввечері 6 серпня підтвердили, що близько 15:00 завдали ракетного удару по Чонгарському і Генічеському мостах, які зʼєднують окупований Крим із материковою Україною.

Раніше повідомлення про ураження двох мостів на межі Херсонської області з Кримом зʼявилися з посиланням на представників російської окупаційної влади двох регіонів.

Роботу пропускного пункту Чонгар, одного з трьох на межі Криму та Херсонської області, тимчасово припинено, повідомляє міністерство транспорту окупованого Криму. Пропускні пункти Армянськ та Перекоп працюють у штатному режимі.

Попереднього разу Чонгарський автомобільний міст, який використовується для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України, обстріляли 22 червня.