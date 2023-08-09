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У Пентагоні підтвердили дозвіл США на навчання українських пілотів на F-16

Український МіГ-29 поруч із американськими F-16, фото ілюстративне

У Пентагоні підтвердили, що Сполучені Штати дозволили іншим країнам навчати українських льотчиків керуванню американськими винищувачами F-16. Про це на брифінгу 8 серпня сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

«Данія та Нідерланди лідирують у підготовці. Президент (США Джо Байден – ред.) дав зелене світло, щоб дозволити та підтримати навчання, щоб просунутися вперед, але я просто не маю жодних додаткових оновлень щодо конкретних пілотів, які навчаються», – сказала речниця.

Влада України з початку 2023 року активно просить, щоб країни Заходу надали ЗСУ сучасні винищувачі, в тому числі американські F-16. У липні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна, ймовірно, отримає ці літаки до кінця року.

У липні видання Politico повідомило, що коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами готова розпочати навчання українських пілотів управлінню F-16, але не може цього зробити без офіційного дозволу від США.

Контури так званої коаліції винищувачів почали вимальовуватися, коли у травні 2023-го на саміті «Групи семи» в Японії президент США Джо Байден дав добро на навчання українських пілотів. Для України, чий радянський авіапарк у рази поступається російському і за численністю, й за технологічністю, це рішення фактично стало поворотним моментом, оскільки уможливило і майбутні поставки винищувачів.

Міжнародні зусилля, покликані ознайомити українських пілотів із F-16, що в майбутньому дозволить їм стати на захист українського неба, очолили Данія й Нідерланди. Провідні учасниці авіакоаліції, яка, за останніми даними, налічує одинадцять країн, узялися розбробляти навчальну програму для українців, щоб вони могли успішно виконувати повітряні бойові місії на сучасних літаках.

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