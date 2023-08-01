Сили РФ втратили за добу пів тисячі військових – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 500 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил уранці 1 серпня.
Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 246 690 людей.
Штаб також наводить дані про втрати російської техніки за добу:
- 5 танків (всього 4 216)
- 17 бойових броньованих машин (8 205)
- 23 артилерійські системи (4 839)
- 2 засоби ППО (462)
- 10 безпілотників (4027)
- 32 автомобілі і автоцистерни (7 324)
- 3 одиниці спеціальної техніки (718)
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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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