Україна оголосила про військову загрозу в російських портах

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавства в акваторії шести портів РФ, які розташовані в Чорному морі, йдеться у звіті Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження було опубліковане у п’ятницю, 4 серпня, на підставі даних Військово-морських сил Збройних сил України. Воно діє до подальшого скасування.

«Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань», – йдеться у повідомленні.

Раніше джерела в спецслужбі повідомили Радіо Свобода, що Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.

За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 особами екіпажу на борту.

«В результаті атаки «Оленьогірський гірник» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні без наведення подробиць подякував СБУ «за повернення війни державі-агресору».

Вранці 5 серпня стало відомо, що у Керченській протоці «під час атаки безпілотників» було пошкоджено танкер під прапором Росії Sig.